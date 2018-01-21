В Удмуртии насмерть замерз школьник

В Воткинске Удмуртской республики в садовом домике нашли тело 11-летнего ребенка, который умер от переохлаждения, сообщили в следственном управлении СК по региону.

«20 января 2018 года около 23 часов в правоохранительные органы поступило сообщение от родителей школьника из города Воткинска о том, что ребенок не пришел домой после занятий в школе», - сообщается на сайте СУ СК.

Были организованы поиски ребенка. В итоге его тело нашли в садовом домике на территории Воткинска. Причиной смерти названо переохлаждение.

По факту возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Проверяется информация о том, что погибший ребенок накануне случившегося употреблял в данном садовом домике спиртные напитки с двумя сверстниками. Их личности установлены, с ними работает следователь», - сообщили в СУ СК.