Хантсман искупался в купели в Новоиерусалимском монастыре в честь Крещения

Посол США Джон Хантсман в честь праздника Крещения искупался в купели Новоиерусалимского мужского монастыря в Подмосковье на реке Истра.

Купель оборудована в 100 метрах от стен обители. Место, где находится купель, также названо Иордан по аналогии со Святой землей. Перед приездом посла купель очистили ото льда, передает РИА «Новости».

«Комсомольская правда» сообщает, что специально для поездки в Новоиерусалимский монастырь Хантсман даже купил валенки. Он трижды окунулся под одобрительные возгласы публики, наблюдавшей за послом. Супруга Мэри-Кей с приемной дочерью из Китая не окунались, а ждали его с термосом. При этом Хантсман не стал сразу прятаться в теплую палатку, а ждал, пока окунутся сотрудники посольства.

«Спасибо за такое уникальное мероприятие. Мы этого никогда не забудем. Мой муж очень ждал этого события. Он любит приключения и был готов окунуться. Я родом из солнечной Флориды, потихоньку привыкаю к холоду, возможно, поучаствую в следующий раз», - рассказала супруга посла.

Сам он заявил, что после того, как окунулся в купель, почувствовал «большую связь с народом России», назвав это «незабываемым опытом».

«С каждым месяцем узнаю все больше о ваших традициях и не исключаю, что стану экспертом», - заявил Хантсман.

В пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщение посольства США о том, что Ханстман собирается окунуться в прорубь (icehole) на Крещение.