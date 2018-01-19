Захарова сыронизировала над сообщением посольства США об «ice-hole»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщение посольства США о том, что амбассадор Джон Ханстман собирается окунуться в прорубь на Крещение.

Захарова процитировала в Facebook сообщение ТАСС на английском языке, где со ссылкой на спикера дипмиссии Марию Ольсон говорилось о намерении Хантсмана окунуться в ice-hole (прорубь), чтобы ближе познакомиться с духовными традициями русского народа.

Представитель МИДа выразила надежду, что когда в Белом доме будут читать эту заметку, то ни с чем эту ice-hole не перепутают.

Вероятно, Захарова намекает на созвучное английское слово asshole, которое буквально переводится как «анус» и широко используется в качестве оскорбления.

В комментариях к записи Захаровой напомнили, как ранее ее шеф, Сергей Лавров, в интервью американской журналистке обыграл многозначное английское слово pussy, намекая на приписываемую тогда еще кандидату в президенты США Дональду Трампу грубую фразу.