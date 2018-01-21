В результате ДТП с легковым автомобилем в центре Москвы перевернулась инкассаторская машина, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло на Крымском валу. Инкассаторская машина перевернулась, но никто не пострадал, передает РИА «Новости».