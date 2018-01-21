Новак дал прогноз по рынку нефти в 2018 году

Министерство энергетики России считает, что в этом году международный рынок нефти должен сбалансироваться, на это указывает хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти, заявил глава ведомства Александр Новак.

«В целом в этом году должен сбалансироваться, когда - точно покажет время», - передает его слова ТАСС.

Он отметил, что по всему миру продолжается уменьшение остатков запасов, динамика их снижения хорошая.

В ходе седьмого заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Омане министры не стали обсуждать механизм выхода из сделки, несмотря на рост цен на нефть. Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи отметил, что не считает это правильным сейчас.

Новак, сопредседательствующий в комитете, в то же время добавил, что в целом «обсуждать стратегию выхода необходимо», однако не сейчас, а ближе к окончанию срока договоренностей.

Министр энергетики России отметил, что российские нефтяные компании пока не намерены возвращаться к реализации дорогих нефтяных проектов после повышения цены нефти.

«Прошлый 2017 год позволил нам совместно достичь внушительных результатов: рынок встал на путь балансировки, и нам совместно удалось более чем вдвоем сократить переизбыток запасов», – приводит РИА «Новости» слова Новака.

На заседании ОПЕК+ стало известно, что избыток запасов над средними пятилетними уровнями составляет более 118 млн баррелей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о значении сделки ОПЕК+ для России.