Индия одобрила покупку российских авиабомб на 200 млн долларов

Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у России 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства.

«Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании «Рособоронэкспорт» на общую сумму 12 млрд 540 млн рупий (порядка 196 млн долларов). Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии. Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность», – передает РИА «Новости» заявление минобороны Индии.

Вместе с этим министром была одобрена закупка у Израиля 131 ракеты для ЗРК Barak на сумму 72 млн долларов.



«Эти ракеты относятся к классу «земля-воздух», они используются на ЗРК морского базирования для поражения противокорабельных ракет», – заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось что в начале 2018 года Россия и Индия подпишут контракт на поставку индийской армии вертолетов Ка-226. В частности глава холдинга анонсировал подписание контракта по Ми-171А2.

В 2016 году Россия подписала с Индией контракт на совместное производство 200 вертолетов Ка-226, сумма контракта – более 1 млрд долларов. По контракту 40 вертолетов Россия поставит готовыми, остальные соберут в Индии.