Журналист рассказал о состоянии напавшего на школу в Улан-Удэ подростка

Напавший на школу в Улан-Удэ подросток находится под усиленной охраной в местной больнице, сообщил корреспондент ГТРК «Бурятия» Илья Кошлюнов:

Отмечается, что нападавшего прооперировали, он находится в тяжелом состоянии с раной в области груди, поскольку он пытался себя убить, после чего выпрыгнул из окна и, вероятно, получил много травм, передает «Коммерсант-FM».

«Он (нападавший, –прим. ВЗГЛЯД) лежит в той же больнице, где и все остальные пострадавшие. Его охраняют, в первую очередь – от журналистов. Мы сегодня пытались много раз туда пробиться – не получилось. Нам просто сказали: вы туда не пройдете», – заявил Кошлюнов.

По его словам, для общения с подротском необходимо получить разрешение, «а в пресс-службе больнице скорой медицинской помощи сказали, что там находятся сотрудники ФСБ, которые даже большую часть сотрудников больницы не пускают».

«Своими глазами я его (нападавшего, – прим. ВЗГЛЯД) не видел, дальше приемного покоя меня никуда не пустили, там сотрудники полиции стояли», – добавил корреспондент ГТРК «Бурятия».

Напомним, в пятницу на школу в столице Бурятии – Улан-Удэ напал подросток, пострадали семь человек. Возможным мотивом преступления названа выставленная нападавшему плохая оценка по русскому языку. По факту нападения завели уголовное дело по двум статьям. Школа, где произошел инцидент, не охранялась.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети.