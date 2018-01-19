Силовики выломали двери кабинета заммэра Махачкалы

В ходе обысков в махачкалинской мэрии после возбуждения дела на мэра Мусу Мусаева сотрудники ФСБ выломали двери кабинета заммэра Курбана Курбанова.

«Двери в кабинет были закрыты, и никто не хотел их открывать. Тогда пришлось применить силу и выломать. Обыски и изъятие документов проводились совместно с прибывшими из Москвы прокурорами», – цитирует «Интерфакс» своего источника. По его словам, сейчас следственные мероприятия завершены.

В обысках участвовали также специалисты Генпрокуратуры и других ведомств, прибывшие накануне в Дагестан, сообщают источники. «Прибывшая группа... присоединилась к обыскам в мэрии. При этом обыски проходят не только в кабинете мэра, но и его замов», – сказал собеседник РИА «Новости».

Никаких документов при обыске в мэрии Махачкалы не изъяли. «Пресс-служба подтверждает проведение следственных мероприятий в отдельных служебных кабинетах мэрии. Процессуальные действия...продолжались в течение двух часов, после чего (силовики – прим. ВЗГЛЯД) покинули здание администрации. При этом изъятие каких-либо документов не было произведено», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Махачкалы.

Горадминистрация продолжает работать в штатном режиме, мэр не задержан, отметили в пресс-службе. По данным источника, в пятницу Мусаев проводил совещания.

Ранее в пятницу сообщалось, что против мэра Махачкалы завели уголовное дело. Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом в 80 млн рублей.

Напомним, 16 января 2018 года Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву, который обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении полицейского.