Президент Южной Осетии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал на празднование 80-летия Победы

Tекст: Вера Басилая

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, 10 мая Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых пройдет с Гаглоевым.

В столицу в ближайшее время ожидается прибытие 27 зарубежных лидеров, которые также планируют принять участие в праздничных мероприятиях.

Ранее пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси отправился из Афин в российскую столицу для участия в торжествах в честь Дня Победы.

Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

Более двух десятков руководителей государств ожидается на параде Победы на Красной площади 9 мая.

