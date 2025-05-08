При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.9 комментариев
Президент Южной Осетии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приехал на празднование 80-летия Победы
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, 10 мая Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч, одна из которых пройдет с Гаглоевым.
В столицу в ближайшее время ожидается прибытие 27 зарубежных лидеров, которые также планируют принять участие в праздничных мероприятиях.
Ранее пятеро депутатов Европарламента из четырех стран планируют посетить Москву в День Победы, чтобы почтить память погибших во Второй мировой войне.
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси отправился из Афин в российскую столицу для участия в торжествах в честь Дня Победы.
Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.
Более двух десятков руководителей государств ожидается на параде Победы на Красной площади 9 мая.