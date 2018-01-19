ЦИК попросил Верховный суд отменить регистрацию кандидата Козлова

Центризбирком обратился в Верховный суд с иском об отмене постановления о регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность президента от Партии социальной защиты Михаила Козлова.

Такое решение связано «с установлением факта несоответствия нотариально удостоверенной доверенности, представленной в Центральную избирательную комиссии РФ для регистрации … Козлова», передает РИА «Новости».

По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, Центризбирком нашел признаки фальсификаций в документах Козлова и намерен обратиться в Следственный комитет.

В частности выяснилось, что доверенность, которую представил Козлов, имеет печать партии, которая должна использоваться финансовым уполномоченным в ходе избирательной кампании. Однако в нотариальной палате по запросу ЦИК сообщили, что на заверенном ею документе отсутствовала печать.

Булаев добавил, что Козлов может подать в ЦИК новую доверенность и заново открыть избирательный счет, при этом подписи ему также придется начать собирать сначала, передает ТАСС.

Кандидатам от непарламентских партий, к которым относится Козлов, для регистрации на выборах нужно до 31 января собрать и сдать в ЦИК 100 тыс. подписей. Выборы президента пройдут 18 марта.

Выборы президента пройдут 18 марта. На должность претендуют, кроме Путина, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие.