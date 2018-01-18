Российские фигуристы заняли весь пьедестал на ЧЕ в парном катании

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов победили в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы в Москве, сообщают информационные агентства.

После короткой программы Тарасова и Морозов были пятыми, но в произвольной программе заняли первое место, получив 151,23 балла. В итоге они оказались победителями ЧЕ, набрав 221,6 балла, передает РИА «Новости».

Второе и третье места также заняли российские пары. Серебро получили Ксения Столбовая и Федор Климов (211,01), а бронзу – Наталья Забияко и Александр Энберт (210,18).

Напомним, в ноябре Тарасова и Морозов выиграли этап Гран-при во Франции.