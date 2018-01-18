Мединский измерил рост кинопроизводства в России за пять лет

Производство фильмов в России за последние пять лет выросло на 120%, заявил министр культуры Владимир Мединский.

«Российское кино по сравнению с 2011 годом выросло на 120%. То есть если общий рынок на 55%, то российское кино идет с опережением более чем в два раза. А вот это уже прямой результат работы правительства, помноженный, конечно, на талант наших кинематографистов», – передает РИА «Новости» слова Мединского.

Он отметил, что производство кино растет в условиях отсутствия государственного протекционизма, санкций и ограничений на прокат американского кино.

«Растет по большому счету в условиях свободного рынка, чем не может похвастаться ни один европейский рынок», – сказал министр Мединский.

Он рассказал также, что и.о. руководителя департамента кинематографии министерства Ольгу Любимову, ранее работавшую на Первом канале.

«Я подписал приказ пока об исполняющем обязанности, исполняющим обязанности пока будет Любимова Ольга», – сказал министр.

Мединский заявил, что если Любимова справится с обязанностями, то займет должность на постоянной основе.

«Директор музейного департамента работала на испытательном сроке, по-моему, полтора года, но Любимова Ольга опытная сотрудница, она раньше работала в департаменте, у нее профильное образование киноведческое, театроведческое, она много лет работала на телевидении и сейчас пришла к нам с Первого канала», – сказал министр.

Напомним, ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что кассовые сборы российского кино в 2017 года оказались рекордными и достигли 12 млрд рублей. Однако газета ВЗГЛЯД отмечала, что радоваться успехам российского кино пока слишком рано.