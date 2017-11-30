В уральском вузе выпускники сделали позолоченный туалет для руководства

В УрГЭУ для руководства сделали отдельный туалет с позолоченными элементами, картинами и огромным зеркалом с цитатой Софи Лорен. Студентам вход воспрещен.

Роскошный ремонт туалетов в Уральском экономическом университете вызвал шквал негодования в соцсетях. Уборные на третьем этаже, где находятся кабинеты проректоров университета, поражают своей роскошью: стены выложены дорогой плиткой, потолки и стены крашены позолоченными элементами, на стене висит больше зеркало, украшенное позолотой с цитатой актрисы Софи Лорен: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных». Об этом в соцсетях рассказал пользователь под ником Lex Looter.

«Туалетом пользуется не ректор, а сотрудники и преподаватели. «Ни копейки денег университет на ремонт не потратил. Туалет сделан выпускниками УрГЭУ», – сообщает издание 66.ru.

При этом, по словам студентов, большая часть аудиторий университета и уборные для учащихся находятся в плачевном состоянии, – отмечает Ura.ru.

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