Советник президента удивился состоянию «VIP-номеров» «Матросской тишины»

Герман Клименко считает, что назвать «VIP-камеры» «Матросской тишины» сверхкомфортными нельзя.

Советник президента России Герман Клименко прокомментировал видеоролик, показывающий камеры следственного изолятора № 1 («Матросская тишина»).

«А как должны сидеть в СИЗО люди, которые судом еще не признаны виновными? Как свиньи? Да и называть эти камеры VIP сложновато», – отметил Клименко в Facebook.

Ранее телекомпания РЕН ТВ опубликовала кадры из «VIP-номеров» в «Матросской тишине». По словам корреспондента, особо важных арестантов заселяли в меблированные комнаты с хорошим ремонтом, отдельными туалетами и душевыми.

«В ходе посещения камерных помещений учреждения жалоб от лиц, содержащихся под стражей, не поступало. Информация о наличии в следственном изоляторе VIP-камер своего объективного подтверждения не нашла», – сообщили в прокуратуре города Москвы.

Ранее был уволен заместитель начальника московского СИЗО «Матросская тишина» после скандала со спецкамерами для «VIP-арестантов» из-за подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями. В начале декабря 2017 года члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы во время проверки СИЗО «Матросская тишина» обнаружили в одном из корпусов следственного изолятора камеры повышенной комфортности с мебелью, душем, среди них одна была «люксовая».