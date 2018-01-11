Замначальника «Матросской тишины» уволен после истории с VIP-камерами

Заместитель начальника СИЗО «Матросская тишина» уволен, трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам проверки, сообщили во ФСИН.

«В настоящее время одна из них завершена, по ее результатам один сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Во ФСИН сообщили также, что материалы по нарушениям переданы следствию. В данное время продолжается инспекция учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСИН проверяет заявления правозащитников об элитных камерах в московском СИЗО-1 «Матросская тишина».

Сообщалось также, что московская прокуратура заинтересовалась информацией в СМИ о роскошных камерах в столичном СИЗО-1.