Трамп не исключил торговой войны с Китаем

Глава американского государства Дональд Трамп не исключил, что между США и Китаем может начаться торговая война.

Трамп выразил надежду, что торговой войны удастся избежать, но заявил, что «если она будет, то так тому и быть». США, по его словам, сейчас размышляют о «большом ущербе», который можно вменить Китаю в вину в связи с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

16 января Трамп в беседе с главой Китая Си Цзиньпином назвал растущий торговый дефицит США в торговле с КНР неприемлемым.

Кроме того, Трамп признал, что если США покинут Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), то «многие люди будут недовольны», но Вашингтон готов пойти на этот шаг. США ведут переговоры по актуализации соглашения.

Напомним, глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что, если Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли не пересмотрят, США выйдут из него.