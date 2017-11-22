Власти США заявили об ущербе промышленности от стальной катанки из России

Импорт углеродистой и стальной катанки из Белоруссии, России и ОАЭ нанес ущерб американской промышленности, заявила комиссия США по международной торговле.

При этом КМТ заявила, что импорт «вряд ли серьезно подорвет корректирующее действие антидемпинговых пошлин в отношении России», передает ТАСС со ссылкой на Federal Register.

Минторг США утверждает, что цены на катанку из Белоруссии, России и ОАЭ в США «на 84,1–756,93% ниже» ее реальной стоимости.

Напомним, в конце прошлого года США объявили об антидемпинговых пошлинах на импорт стальной катанки из России, Белоруссии и ОАЭ.