Слова Трампа о «странах-гадюшниках» использовали для привлечения туристов

Компания-туроператор в Замбии разместила в соцсетях рекламный плакат с приглашением посетить страну, используя слова президента США Дональда Трампа о «гадюшнике» (англ. shithole).

15 января туристическое агентство Zambia Tourism разместило на своей странице в Facebook рекламный плакат, слоган которого гласил: «Приезжайте в Замбию, страну-гадюшник» (Visit shithole Zambia). «Единственные звезды и полосы, которые вы увидите здесь, будут на небе и на зебрах», – также написано на плакате.

Представители Zambia Tourism обыграли фамилию Трампа, написав в пояснении, что «красивые виды и захватывающая дух дикая природа – наша козырная карта» (trump card).

В пояснении туроператор также отметил, что пост «не выражает мнения официального агентства Замбии по туризму».

Записью в соцсети поделились более 2 тыс. человек. В комментариях пользователи как критиковали авторов рекламы, так и отмечали их креативный подход к делу.

Напомним, в ночь на воскресенье огромная световая проекция слова «гадюшник» (англ. shithole) появилась над входом в отель Trump International Hotel.

12 января Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». Позже глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

Африканские страны потребовали от Трампа извиниться за грубые высказывания в свой адрес.