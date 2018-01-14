Слово «гадюшник» засветилось над входом в отель Трампа

Огромная световая проекция слова «гадюшник» (англ. shithole) в ночь на воскресенье появилась над входом в отель Trump International Hotel.

Основатель Bell Visuals Робин Бэлл опубликовал видеозапись с проекцией на своей странице в Twitter.

Бэлл ранее уже проецировал на отель фразы с критикой американского президента Дональда Трампа, напоминает РИА «Новости».

Помимо слова «гадюшник», авторы надписей разместили над входом проекцию со словами: «Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».

12 января Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». Позже глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

Африканские страны потребовали от Трампа извиниться за грубые высказывания в свой адрес.