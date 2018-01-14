Страны Африки в ООН потребовали извинений от Трампа

Африканские страны потребовали от президента США Дональда Трампа извиниться за грубые высказывания в свой адрес, якобы произнесенные им на закрытой встрече с членами Конгресса, говорится в совместном заявлении группы африканских государств в ООН, распространенном по итогам экстренной встречи 12 января.

Из документа следует, что страны Африки «чрезвычайно потрясены и решительно осуждают возмутительные, расистские и ксенофобские высказывания, приписываемые президенту Соединенных Штатов Америки», а также требуют от него «отказаться (от своих слов) и принести извинения», передает ТАСС.

Африканские страны выразили обеспокоенность стремлением американской администрации «опорочить континент и цветное население». Они поблагодарили американских граждан, осудивших высказывания Трампа, а также заявили о солидарности с народом Гаити и других стран, которых оскорбили слова президента США.

12 января Трамп заявил, что США не нужны мигранты из «стран-гадюшников». Позже глава Белого дома признал, что выбрал «жесткие слова», говоря об иммигрантах из Гаити и Африки.

Страны Африки потребовали от Трампа извиниться за слова о «гадюшниках». Тем временем в американском конгрессе заговорили об импичменте Трампа из-за этого высказывания.