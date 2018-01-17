Минск заявил о возможности изменений в договоре о Союзном государстве

В договор о создании Союзного государства Белоруссии и России могут быть внесены изменения, касающиеся равных условий для субъектов хозяйствования и обеспечения равных прав граждан, заявил председатель верхней палаты национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович.

«Полагаю, мы выйдем на очень серьезные и интересные предложения, которые могут быть рассмотрены как некие дополнения и изменения в договор о создании Союзного государства», – передает ТАСС слова Мясниковича со ссылкой на БЕЛТА.

Он рассказал, что изменения и дополнения коснутся создания равных условий для хозяйствующих субъектов и обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии.

«За этим стоит очень большая напряженная работа, поскольку идеи надо не только положить на бумагу, но и согласовать с со структурами России», – пояснил Мясникович.

Напомним, ранее президент Владимир Путин на заседании высшего государственного совета Союзного государства заявил, что Россия и Белоруссия в 2018-2022 года уделят особое внимание вопросам обеспечения равных условий для ведения бизнеса на территории двух стран.