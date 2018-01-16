Москва назвала «подлым» убийство лидера косовских сербов

МИД России прокомментировал известие об убийстве сербского политика Оливера Ивановича на территории Косово.

«С прискорбием узнали об убийстве 16 января известного политика Оливера Ивановича – одного из лидеров сербов, проживающих на севере Автономного края Косово. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Решительно осуждаем этот подлый акт. Сведение политических счетов подобным образом чревато разрастанием атмосферы террора, рецидивами межэтнического конфликта в регионе», – говорится в сообщении на сайте министерства.

МИД также призвал международные дипмиссии, присутствующие в Косово, «предпринять исчерпывающие меры для предотвращения возможных инцидентов в крае». Внешнеполитическое ведомство рассчитывает, что будет проведено доскональное расследование преступления, и виновные в убийстве Ивановича понесут заслуженное наказание.

Ранее во вторник сербская делегация прервала диалог с Приштиной в ЕС из-за убийства Ивановича. Лидер гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда» был убит в городе Косовска-Митровице.