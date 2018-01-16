В Москве появятся улица Никулина и сквер Магомаева

В Москве появится сквер в честь народного артиста СССР Муслима Магомаева, а также улицы имени артиста Юрия Никулина и башкирского писателя-драматурга Мустая Карима, сообщил на заседании президиума столичного правительства заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Именем артиста цирка и кино Юрия Никулина будет назван проектируемый проезд в районе Аэропорт на севере Москвы.

В честь Муслима Магомаева будет переименован сквер на Елисеевском переулке между Леонтьевским и Вознесенским переулками в центре Москвы, а именем Мустая Карима назовут участок проектируемого проезда в Даниловском районе российской столицы, передает РИА «Новости».

Также в столице появятся улицы в честь советских футболистов и заслуженных мастеров спорта СССР Михаила Якушина и Игоря Численко. Кроме этого в Москве будет улица имени телеведущей, диктора Центрального телевидения Валентины Леонтьевой.

Некоторым улицам присвоят имена героев Великой Отечественной войны Андрея Еременко, Дмитрия Лавриненко и Александра Печерского.

Зеленая зона в районе 2-й Песчаной улицы станет сквером Дивизий Московского народного ополчения в память о бойцах-ополченцах Великой Отечественной войны.

Также решением мэра Москвы Сергея Собянина в память о подвиге участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС скверу на западе столицы присвоят имя – сквер Героев-Чернобыльцев.

Не имеющему названия проезду между Челобитьевским шоссе и зданием храма Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове присвоено имя Архангело-Тюриковский переулок.