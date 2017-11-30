Михалкова и Басту признали угрозой нацбезопасности Украины

Минкультуры Украины внесло Никиту Михалкова, Басту и Дмитрия Шепелева в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности, говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства.

«Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами: Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович (Баста), Михалков Никита Сергеевич», – передает ТАСС текст приказа.

Тем временем госкомитет телевидения и радиовещания отказался выдать разрешение на ввоз на Украину изданных в России книг «Сталинград» Энтони Бивора, книг из серии «История Российского государства» Бориса Акунина, «Дочь Ленина – Взгляд на историю» Эдварда Радзинского, «Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго» Бориса Соколова, «Православие. Честный разговор» протоиерея Всеволода Чаплина и некоторых других, передает «Интерфакс».

Напомним, в августе 2015 года минкульт Украины обнародовал черный список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В него вошли Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Дмитрий Певцов, Николай Цискаридзе, Зураб Церетели, Людмила Чурсина, Надежда Бабкина, Евгений Гришковец, Эмир Кустурица, Стивен Сигал, Жерар Депардье и другие артисты.