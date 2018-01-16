Сотрудники Twitter получили доступ к личным сообщениям пользователей

Старший специалист по сетевой безопасности Twitter Клей Хейнс в разговоре, записанном на скрытую камеру, сообщила, что компании есть специальные коды, позволяющие получить доступ к личным сообщениям пользователей, сообщает общественная организация Project Veritas.

«Это жуткий Большой брат», – сказала Хейнс, передает RT со ссылкой на Project Veritas.

По ее словам, около 300-400 сотрудников сервиса получают зарплату за просмотр личных сообщений и опубликованных твитов. Это делается для создания «виртуального профиля» пользователя, который затем продается рекламодателям.

По словам бывшего сотрудника компании Конрадо Миранды, в базе данных сервиса есть даже те, у кого нет учетных записей в Twitter.