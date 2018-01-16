Российские ученые научили коптер сопровождать подвижный объект

Ученые Института автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН) изобрели метод, позволяющий беспилотному летательному аппарату сопровождать движущийся объект.

Как пишет издание СО РАН «Наука в Сибири», ученые решили задачу научить коптер следовать траектории, которую задает виртуальная цель в пространстве, например, другой беспилотник – лидер в группе устройств, передает РИА «Новости».

Разработанный метод позволит дрону выбрать нужную скорость в нужном положении и исключит перегрузки, в следствие которых коптер может вылететь за пределы территории.

«Квадрокоптер получает координаты цели и строит маршрут на основе этих данных. Дрону достаточно лишь определить дальность объекта и угол относительно вектора движения цели. Это похоже на группу самолетов: летчик видит ведущего и ориентируется, в каком положении должен находиться», – рассказал научный сотрудник института Константин Котов.



В институте отметили, что на подобных задачах ученые учат беспилотники взлетать, садиться или двигаться по заданной траектории. Кроме того, проверяется работоспособность системы управления при наличии различных помех.

Напомним, специалист «Российских космических систем» Михаил Киречко сообщил, что российские специалисты создадут инфраструктуру контроля полетов малых беспилотных авиационных систем (БАС).