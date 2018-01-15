Лавров: Заявления США по ядерной сделке с Ираном не добавляют оптимизма

Последние заявления Вашингтона по ядерной сделке с Тегераном не добавляют оптимизма и стабильности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам министра, минувший год с точки зрения развития внешней политики «был непростым, сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира». Лавров напомнил, что в последние месяцы 2017 года «серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона», в том числе решить проблему Корейского полуострова «исключительно силовым путем».

«Последние заявления (руководства США), нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

В то же время он добавил, что Россия будет добиваться сохранения договоренностей по иранской ядерной программе.

Также, по словам Лаврова, Москва сожалеет, что Вашингтон и его союзники продолжают руководствоваться в своей внешней политике исключительно языком ультиматумов.

«К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики и тем самым не хотят, по сути дела, признать реальности формирующего многополярного мира», – сказал Лавров.

В выходные президент США Дональд Трамп предъявил европейским партнерам ультиматум: или совместно внести изменения в условия ядерной сделки с Ираном, или США из этого договора выйдут. Де-факто это в любом случае будет означать провал соглашения, так как встретит противодействие Тегерана.