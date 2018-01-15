Допустившее массовое отравление кафе в Бурятии не уведомило Роспотребнадзор о начале работы

Руководство сети кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ, в одной из точек которой массово отравились люди, не уведомляло Роспотребнадзор о начале работы, как того требует законодательство, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Бурятии.

На данный момент проводится работа по подготовке исковых заявлений о запрещении деятельности по оказанию услуг общественного питания населению владельцами сети кафе, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что еще на трех точках сети обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям хранения и переработки пищи, наличию документов, подтверждающих качество и безопасность продовольственного сырья, а также нарушения правил допуска персонала к работе и соблюдения личной гигиены.

Количество отравившихся после посещения «Шулэн До» выросло до 112 человек, из них 70 госпитализированы, еще 42 человека находятся на амбулаторном лечении. Диагноз «сальмонеллез» подтвержден у 17 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в управлении МВД по Бурятии.

В числе отравившихся 14 детей и пять беременных женщин, уточняет ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Ранее сообщалось о 85 отравившихся после посещения кафе «Шулэн До» в Улан-Удэ.