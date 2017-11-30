Танец живота стал причиной увольнения врача скорой в Красноярске

Завотделением больницы скорой медицинской помощи (БСМП) уволилась по собственному желанию после публикации видео новогоднего корпоратива в медучреждении, на котором женщина исполняла танец живота, сообщил представитель больницы Андрей Любченко.

«Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано. Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор», – передает РИА «Новости» слова Любченко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен новогодний корпоратив врачей БСМП с танцем живота. В больнице пояснили, что сам факт празднования нарушил распоряжение главного врача больницы о запрете подобных мероприятий.

Напомним, заведующая детского дошкольного учреждения в Кирове Калужской области Анна Шилова сообщила, что по факту проведения воспитателями в актовом зале детского сада новогоднего эротического корпоратива проводится «внутреннее расследование».