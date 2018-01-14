Сирийская вооруженная оппозиция отказалась участвовать в конгрессе в Сочи

Делегация сирийской вооруженной оппозиции, принимавшая участие в переговорах в Астане, не планирует участвовать в конгрессе национального диалога Сирии, который состоится 29-30 января в Сочи, заявил член делегации Фатех Хассун.

По его словам, решение связано со стремлением вести диалог в рамках резолюций ООН и женевского коммюнике, передает РИА «Новости».

Напомним, США пообещали противодействовать конгрессу национального диалога Сирии в Сочи, подготовкой которого занимаются Россия, Турция и Иран.