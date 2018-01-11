США пообещали действовать в противовес конгрессу по Сирии в Сочи

Вашингтон будет предпринимать усилия «в противовес» конгрессу сирийского национального диалога в Сочи, заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

«Мы намерены действовать во всем, что делают США и международное сообщество, через ООН, через легитимность СБ ООН и резолюции 2254. Это противовес Сочи, российским инициативам, призванным контролировать и ограничиваться собственным треком (в урегулировании)», – заявил представитель госдепа на слушаниях в сенатском комитете по международным делам, передает РИА «Новости».

Саттерфилд заявил, что США не допустят «легитимизации» мирного процесса, который проводит Россия.

Напомним, Россия, Турция и Иран ведут подготовку к проведению конгресса национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи. Дата проведения первоначально была назначена на 2 декабря, затем перенесена на неопределенный срок.