В Госдуме предложили частично отменить договор о сотрудничестве с Украиной

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной необходимо денонсировать в той части, где страны признают территориальные границы друг друга, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»).

По его словам, этот договор «односторонне выгоден» Украине. «Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши, на момент подписания и ратификации этого документа», – пояснил депутат. Он отметил, что, подписав договор, Россия в 1997-м, а затем и в 1999-м, при его ратификации, «подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины».

Затулин напомнил, что в 90-е Россия «активно боролась против положения документа о границах». «[Представители России] говорили, что делать это нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет», – приводит его слова РИА «Новости».

Депутат добавил, что, согласно российской трактовке договора, признание границ «взаимосвязано с темой договора – дружба, сотрудничество и партнерство». «То есть нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: «Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам», – сказал он.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. Несмотря на убедительные итоги голосования, Киев отказался признавать воссоединение региона с Россией. В Москве подчеркивают, что проведение референдума в Крыму соответствует нормам международного права и Уставу ООН.