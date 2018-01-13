Въезд на Украину из-за посещения Крыма запрещен 1,5 тыс. иностранцам

За прошлый год Украина запретила въезд полутора тысячам иностранцев из-за посещения Крыма, сообщили в пресс-службе государственной пограничной службы страны.

По данным ведомства, в прошлом году было составлено почти 2,3 тыс. административных протоколов «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», передает РИА «Новости».

Уточняется, что из полутора тысяч человек, которым был запрещен въезд на Украину, более сотни – это артисты и деятели культуры.

По данным украинских пограничников, с начала 2018 года уже выявлено более 30 человек, которые посещали Крым в нарушение законодательства Украины. В ведомстве отметили, что накануне прилетевшей из Минска россиянке запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма.

Напомним, в конце ноября Служба безопасности Украины внесла актера Федора Добронравова, снимавшегося в сериале «Сваты», в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. А перед этим погранслужба Украины запретила на три года въезд на Украину российским актерам театра и кино и коллегам Добронравова по сериалу «Сваты» Николаю Добрынину и Людмиле Артемьевой. Запрет в отношении них ввели из-за пребывания в Крыму.