«Аэрофлот» решил подать в суд на жену Аршавина

Компания «Аэрофлот» намерена взыскать с Алисы Аршавиной, жены футболиста Андрея Аршавина, расходы из-за задержки рейса в связи со скандальным поведением женщины на борту самолета «Москва – Алма-Ата».

«Из-за деструктивного поведения и нарушения правил безопасности госпожой Аршавиной пострадали более ста пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы 6 января. Они вынуждены были ожидать вылета более полутора часов. Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна к взлету», – сообщает пресс-служба Аэрофлота.

Отмечается, что Аэрофлот понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания самолета. К ним относятся буксировка воздушного судна, предоставление трапа, выгрузка багажа. «Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать», – говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что бортпроводник следовал инструкциям, когда снимал с рейса Аршавину, ее детей и их няню.

Аэрофлот также выразил сожаление тем, что Аршавину нельзя внести в черный список авиакомпании.

«Аэрофлот напоминает, что с июня 2018 года авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в «черные списки» и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Если бы поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте, уже вступили в силу, «Аэрофлот» воспользовался бы своим правом для внесения госпожи Аршавиной в «черный список».

Напомним, скандал с участием Аршавиной произошел 6 января. Ее вместе с детьми и няней сняли с рейса за то, что она отказалась пристегнуться перед взлетом, ходила по салону и не реагировала на замечания экипажа. В «Аэрофлоте» пояснили, что сняли пассажирку с рейса «за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа». Аршавина упрекнула «Аэрофлот» в «жестоком» обращении с детьми.

Экс-футболист российской сборной Андрей Аршавин женился на Алисе в 2016 году. У них есть совместная дочь, а у Алисы также двое детей от первого брака. Осенью 2017 года она заявила, что ушла от мужа, хотя развод официально не оформлен.