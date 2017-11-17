Украинский завод заявил о долге России в 8,2 млн долларов по проекту спутника «Лыбидь»

Украинский завод «Южмаш» ожидает от России перевода более 8,2 млн долларов по программе завершения строительства ракеты «Зенит-2SLБ» для запуска спутника «Лыбидь».

«Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной ракеты-носителя «Зенит-2SLБ». Заказчик – ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры», Россия. Для завершения этого контракта Южмаш ожидает получения 8,245 млн долларов США. Это позволит завершить сборку изделия и отгрузить его на космодром Байконур для запуска», – сообщается на сайте Южмаша.

В ноябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о проблемах в реализации планов по запуску «Лыбиди». Вместе с тем Киев обещал запустить первый украинский спутник «Лыбидь» в 2018 году.