Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы урегулирования в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обсуждена тема политического урегулирования в Сирии, том числе подготовка Конгресса национального диалога в Сочи», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Также по его словам глава российского государства «проинформировал участников совещания о состоявшемся накануне вечером весьма обстоятельном телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом».

«Кроме того, затрагивалась тема функционирования зон деэскалации в Сирии», – отметил Дмитрий Песков.

Также в ходе совещания «состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове в свете недавних прямых контактов представителей КНДР и Республики Корея».

По традиции на заседании Совбеза обсудили текущие социально-экономические вопросы внутрироссийской повестки дня.

В совещании участвовали глава кабмина Дмитрий Медведев, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь совбеза Николай Патрушев и его заместитель Рашид Нургалиев, главы МИД, ВМД и Минобороны – Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также спецпредставитель главы российского государства по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу Владимир Путин проведет совещание Совбеза и встретится с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым.