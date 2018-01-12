Кремль анонсировал участие Путина в совещании Совбеза России

Президент Владимир Путин в пятницу проведет совещание Совбеза и встретится с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент работает в Москве, совсем скоро начнется оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. По итогам расскажем вам, какие темы поднимались», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он рассказал также, что после этого Путин проведет целый ряд встреч.

«Одна из них – с новым полпредом на северо-западе Бегловым», – сказал Песков, добавивший, что планируется обсудить вопросы развития округа.