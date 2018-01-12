Песков: Россия ответит на новый санкционный список США после его принятия

Президент Владимир Путин примет решение об ответных мерах на новый санкционный список США после того, как этот документ будет принят, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Его, конечно, предстоит самым серьезным образом проанализировать. Появление как такого списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», – сказал Песков.

По его словам, «будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», передает ТАСС.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в новый санкционный список войдут 50 россиян, а вместе с членами семей – до 300 человек.