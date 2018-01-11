Большинство немцев назвали вероятной досрочную отставку Меркель

Результат социологического опроса среди жителей Германии показал, что большинство немцев считают вероятной досрочную отставку канцлера Ангелы Меркель.

56% опрошенных немцев полагают, что Меркель уйдет в отставку еще до 2021 года, по данным опроса, проведенного социологическим институтом Infratest Dimap, сообщает Deutsche Welle. 23% респондентов критикуют канцлера за слабость при принятии решений и склонность пережидать проблемы вместо их решения. Меркель приписывают властолюбие, а также нежелание признавать ошибки.

Опрошенные отметили и сильные стороны политика. Каждый пятый считает, что Меркель обладает невозмутимостью и спокойствием. Кроме того, 63% респондентов связывают стабильность в экономике ФРГ с деятельностью Меркель.

Наиболее вероятным преемником действующего канцлера участники опроса считают министра внутренних дел Герамании Томаса де Мезьера, за этот вариант проголосовали 37%. Среди других вероятных преемников названы глава ведомства канцлера Петер Альтмайер, министр обороны Урсула фон де Ляйен и другие немецкие политики.

В ноябре газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Меркель неожиданно для всех оказалась в роли «жертвы».