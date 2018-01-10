Журналист рассказал, какой страх заставляет Трампа есть фаст-фуд

Пристрастие президента США Дональда Трампа к фастфуду объясняется боязнью быть отравленным, написал журналист Майкл Вулф в книге «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа», появившейся на прошлой неделе в продаже.

«Он (Трамп, – прим. ВЗГЛЯД) давно уже испытывает страх быть отравленным. По этой причине он так любил питаться в «Макдоналдсе» – никто не знал, что он придет, а еда там приготовлена заранее», – цитирует Вулфа ТАСС.

По данным автора книги, став президентом и переехав в Белый дом, Трамп ввел для обслуживающего персонала несколько новых правил. В частности, горничным запрещается касаться его личных вещей, особенно зубной щетки.

Также журналист сообщил, что Трамп распорядился поставить в своей спальне еще два телевизора, доведя их общее число до трех. По утверждению Вулфа, нынешний президент США нередко ужинает прямо там, лежа на кровати с чизбургером в руке. В это время он еще успевает делать звонки и смотреть три телевизора.

Кроме этого в книге Вулфа отмечается, что впервые со времен 35-го президента США Джона Кеннеди у главы государства и его жены раздельные спальни.

Автор книги «Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа» не уточняет источников этой информации.

Напомним, Трамп подверг вышедшую 5 января книгу критике, заявив, что она полна лжи и искажений. Ее автора президент США назвал «полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу».