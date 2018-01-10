Противники поправок в Налоговый кодекс Украины заблокировали границу с Польшей

Несколько десятков человек перекрыли четыре пункта пропуска на украинско-польской границе, протестуя против изменений в Налоговом кодексе Украины по ограничению беспошлинного ввоза товаров.

«Митингующие перекрыли дорогу к КПП «Шегини – Медика» и «Рава-Русская – Гребенне» на украинско-польской границе», – сообщает издание Zaxid.net.

Акция протеста началась утром в среду. В пункте пропуска «Шегини – Медика» участники акции пообещали каждые полчаса пропускать через границу по 10 автомобилей.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, митингующие также перекрыли дорогу к пункту пропуска на границе Украины с Польшей – автомобильному пункту «Краковец».

«На расстоянии 11 километров от «Краковец» на автодороге «Краковец-Львов» в районе села Роснивка Яворовского района группой лиц в количестве 30-40 человек осуществляется перекрытие движения транспортных средств», – сообщил депутат, добавив, что протестующие непрерывно ходят по пешеходному переходу, но пропускают людей с детьми и рейсовые автобусы.

Кроме того, сообщается, что движение ограничено в сторону пункта пропуска «Ягодин» в Волынской области.

Протестующие выступают против изменений в Налоговый кодекс Украины, которые вступили в силу с начала года. Поправки предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах – до 1 тыс. евро) и весом до 50 килограммов. Эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Напомним, в декабре всеукраинский аграрный совет организовал забастовку против поправок в Налоговый кодекс, отбирающей право аграриев на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои и рапса.

Акции протеста прошли в районе города Корец Ровенской области, Умани Черкасской области и в Хмельницкой области. Перекрытие дорог привело к появлению многокилометровых пробок.