В британской школе запретили использовать слово «девочка»

Учителям школы для девочек в английском Олтрингеме запретили называть учениц «девочками», чтобы не обидеть трансгендеров.

Как сообщает Daily Mail, директор школы Стефани Джилл разослала родителям учениц письмо, в котором сообщила, что школа отреагировала на сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся, сомневающиеся в гендерной принадлежности.

Учителям отныне предписано называть учениц нейтральным словом «студенты», хотя слово «девочки» из названия школы решили не убирать, передает РИА «Новости».

По данным издания, не все жители с пониманием отнеслись к решению руководства школы.

«Посыл хороший, но к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, нужно относиться с уважением, не меняя английский язык, дабы приспособиться под них», – отметил представитель инициативной группы «Кампания за настоящее образование» Крис МакГоверн.

Напомним, ранее в Германии федеральный конституционный суд признал наличие «третьего пола» - так называемых интерсексуалов.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что появление «третьего пола» несет угрозу для двух первых.