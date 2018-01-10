Суд огласил обвинение «ангарскому маньяку»

В Иркутском областном суде было оглашено обвинение так называемому ангарскому маньяку Михаилу Попкову, обвиняемому в свершении по меньшей мере 84 преступлений, сообщили в пресс-службе суда.

Следующее судебное заседание по делу Попкова состоится 15 января, оно будет проходить в закрытом режиме, передает РИА «Новости».

По версии следствия, бывший милиционер Михаил Попков совершил на территории Иркутской области не менее 84 преступлений за 20 лет. За 22 убийства он был приговорен к пожизненному заключению, теперь же его обвиняют еще по 60 эпизодам.

В середине декабря 2017 года его дело поступило в суд.