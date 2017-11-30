Цены на нефть достигли трехлетнего максимума

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду продолжают расти и находятся на максимальном уровне за три года на сигналах сокращения запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 35 центов и составила 69,17 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась на 51 цент и достигла 63,47 доллара за баррель.

Как стало известно во вторник из отчета Американского института нефти, запасы нефти в США по итогам минувшей недели рухнули на 11,2 млн баррелей.