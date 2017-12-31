Установленный в 1900 году бюст Пушкина украли в Чернигове

В Чернигове неизвестные украли бюст Александра Пушкина, который был установлен в 1900 году, сообщают СМИ.

«Этой ночью украли бюст Александра Пушкина на Валу», – приводит ТАСС сообщение ЧЕline.

В декабре в Чернигове с могилы классика украинской литературы Михаила Коцюбинского также украли бронзовый бюст.

Напомним, на Украине памятники Пушкину уже становились объектами нападений вандалов.