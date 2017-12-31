Меркель: Вопрос единства ЕС решится в ближайшие годы

Вопрос сохранения единства Европейского союза будет главным в ближайшие годы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В новогоднем обращении Меркель говорится, что будущее Германии «неотделимо от будущего Европы», передает РИА «Новости».

«27 государств в Европе должны работать активнее, чем когда-либо, чтобы сохранить единство сообщества», – сказала она, добавив, что это станет решающим вопросом следующих лет.

«Речь будет вестись о том, будем ли мы, европейцы, солидарно и уверенно поддерживать в глобальном и цифровом мире наши ценности как внутри, так и вовне», – сказала Меркель.

Она также отметила, что Германия и Франция хотят вместе работать над тем, чтобы «сделать Европу пригодной для будущего».

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что вторая фаза переговоров о Brexit станет испытанием единства остающихся в ЕС стран.