Пушков назвал «глупость года» киевских стратегов

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, какое заявление считает «глупостью года» украинских военных и стратегов.

«Заявление об уязвимости Крымского моста для ракет Украины – глупость года, будь-то в устах экс-военного или в головах киевских стратегов», – написал Пушков в Twitter.

Напомним, ранее украинский депутат назвал Крымский мост уязвимым для ударов ракет. В Госдуме посоветовали ВСУ не интересоваться Крымским мостом. А вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский в ответ на заявление, прозвучавшее из Киева, сказал, что самой большой уязвимостью украинских генералов является «отсутствие головного мозга».