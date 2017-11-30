В Крыму назвали главную уязвимость украинских генералов

Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.

«Я не знаю ни о каких уязвимостях Крымского моста. Я знаю об одной и самой большой уязвимости украинских генералов – об отсутствии головного мозга. Это, пожалуй, главная проблема, которая никак не даёт покоя всем этим товарищам. Они каждый раз придумывают себе истории, в которые сами верят и сами же им радуются», – передает RT слова Полонского.

Он отметил, что повышенный интерес Киева к Крымскому мосту связан с тем, что Украина не в состоянии построить ничего подобного и лишь «кидается необоснованными угрозами и смешит вес цивилизованный мир».

Напомним, ранее украинский депутат назвал Крымский мост уязвимым для ударов ракет. В Госдуме посоветовали ВСУ не интересоваться Крымским мостом.