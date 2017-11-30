Путин подписал закон о «реестре коррупционеров»

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание и размещение в государственной информационной системе (ГИС) реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения.

Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовой информации в пятницу.

В реестр будут внесены сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Порядок ведения реестра будет определяться правительством России.

Основанием для исключения из реестра являются отмена акта, истечение пяти лет с момента принятия акта, а также смерть лица, уволенного в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Отмечается, что на данный момент к ГИС в части осуществления кадровой работы подключены 42 из 72 федеральных органов исполнительной власти.

Все федеральные госорганы должны подключиться к ГИС до 2019 года.

Напомним, на съезде партии «Единая Россия» в Москве Владимир Путин заявил, что одним из факторов, подрывающих стабильность и развитие России, является коррупция.