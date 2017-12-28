«Аэрофлот» решил повысить зарплату командиров экипажа до 650 тыс. рублей

Командир воздушного судна «Аэрофлота» с 2018 года станет получать зарплату в 650 тыс. рублей, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев.

Он пояснил, что за 2017 год из компании ушло «60 высококлассных командиров, в основном, в Китай», где «платят очень большие деньги». С китайскими зарплатами «Аэрофлот» конкурировать не может, признал Савельев.

«Я могу озвучить нашу зарплату. Мы приняли решение правлением, со следующего года у нас командир корабля будет получать 650 тыс. рублей», – приводит его слова Rambler News Service со ссылкой на телеканал «Россия24».

Кроме того, он сообщил, что КВС, которые придут в «Аэрофлот» из других авиакомпаний, «будут получать подъемные на момент его акклиматизации».

Небольшое повышение зарплаты ждет и вторых пилотов.

Он добавил, что индексация ожидается в целом по группе, в том числе в авиакомпаниях «Россия» и «Победа», правда, у них рост зарплат будет меньше, передает «Интерфакс».

«Но мы понимаем, что это поток в Китай не остановит – там очень большие заплаты», – сказал он

С другой стороны, некоторые из пилотов, по его словам, уже успели вернуться в Россию: «Это у нас пилот может капризничать: «Вот по 800 часов в год я буду летать, а вот еще 100 часов - такой закон есть – это я хочу или не хочу. Там (в Китае) они вкалывают по 1 тыс. часов, и там нет такого, как у нас – дайте ему гостиницу с таким-то номером с таким-то видом, с таким-то питанием. Там все по жесткачу идет».

В июне СМИ сообщали, что российские авиакомпании столкнулись с утечкой квалифицированных кадров в Азию, где зарплаты значительно выше. В Минтрансе заявляли, что не видят в этом большой проблемы, но прорабатывают варианты по предотвращению оттока российских пилотов. Через несколько дней стало известно, что «Аэрофлот» решил ввести единовременные выплаты в 650 тыс. рублей при трудоустройстве командиров воздушного судна, и 350 тыс. рублей - для вторых пилотов.

Однако в конце июня в «Аэрофлоте» заявили о том, что около 150 пилотов покинули компанию ради работы в Азии.